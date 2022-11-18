Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi! Doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'ye açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin evlerde kullanılması için yapılan çalışmalardaki son durum, doğalgaz fiyatına aralık ayında zam gelip gelmeyeceği, Sinop'ta kurulması beklenen nükleer santral hakkında konuştu.

KARADENİZ GAZI NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin sisteme kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Fatih Dönmez, "Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak" dedi.

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"Karadaki tesislerin özelliklerini de konuşursak; ne olacak bu tesislerde, buradaki çalışmalar ne sağlayacak, karadaki tesislerin süreçteki önemi nedir?" sorusuna yanıt veren Fatih Dönmez, ''Burası artık bizim ulusal sisteme vereceğimiz gazın işlenme tesisi. Bir de liman tarafı var, orada da lojistik işlemleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

KARADENİZ GAZI SONRASI FİYATLAR DÜŞER Mİ?

"Gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla evlerde kullanılan doğalgazda indirim olacak mı?" sorusuna ise Dönmez, " Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Zamanı geldiğinde hesaplamaları yapılacak'' yanıtını verdi.

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TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ SORUNU VAR MI?

Türkiye'nin doğalgaz depolarındaki son duruma ilişkin soruya yanıt veren Dönmez, "Avrupa'da ciddi bir endişe var. Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak'' ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Doğalgaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı sorusunu cevaplandıran Dönmez şöyle konuştu:

"Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak''

SİNOP'A NÜKLEER SANTRAL KURULACAK MI?

Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için konuşan Dönmez, ''Ruslarla karşılıklı mutabakata varılırsa hayata geçirilir'' dedi.