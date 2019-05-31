Bakan Dönmez: Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından vazgeçsinler

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs'ın hakkını sonuna kadar koruyacaklarını belirterek, "Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler" dedi.

ANKONVANSİYONEL TEKNOLOJİ İLE 5 BİN METRE DERİNLİĞE İNİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu. Burada bulunan Çeşmekolu 2 adlı kuyuda ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Dönmez, "İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu; ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD'de kullanıldı, şimdi Türkiye'de de kullanmaya başladık. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz" dedi.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bakan Fatih Dönmez, incelemelerinin ardından TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Dönmez, "Arkadaşlarım sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğunu tespit ettiler. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum" dedi.

'SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de Türkiye'nin yaptığı aramalara değinerek, şunları söyledi:

"Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek. Aranamaz denilen yerleri arıyor, yok denilen yerlerdeki rezervleri keşfediyorsunuz. Millet olarak hep ne diyoruz, "Biz bitti demeden bitmez." Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz günden bu yana enerji ve tabii kaynakların her alanında büyük yatırımlar yaptık, çok dikkat çekici sonuçlar aldık. Bağımsız enerji güçlü Türkiye" diyerek giriştiğimiz hidrokarbon arama ve üretim mücadelemizde hem karada hem denizde tüm hızıyla ilerliyor. Yerli insan gücümüze ve yerli mühendislerimize olan yüksek güvenimizin sonuçlarını, başarılı sondaj operasyonları ve yeni keşiflerle alıyoruz. Daha büyük keşifler için de büyük bir motivasyon ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız. Özellikle Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyumuzda başarıyla gerçekleştirdiğimiz hidrolik çatlatma yöntemi hem teknolojik yeterliliğimizi hem de sizlerin operasyonel kabiliyetini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahip. 2019'da da çatlatma operasyonlarımız sürecek. Diyarbakır'da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya'da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planlıyoruz. Bunlarla birlikte yine bu yıl, arama sahalarında akışkanlık sağlayarak üretime kazandırmak, üretim sahalarında ise kurtarım faktörünü artırmak amacıyla daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirledik. Bu kapsamda Batman Bölgesinde Çalışkan, Derin Kastel ve Doluçanak sahalarında, Adıyaman'da Karakuş ve Batı Gökçe sahalarında, Trakya'da ise Güney Karaçalı, Batı Değirmenköy, Batı Mesutlu sahalarında çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz. Yine uzun yıllardır üretimde olan Batı Raman sahasında kurtarım faktörünü artırmak amacıyla 4 kuyuda özel yöntemle çatlatma çalışmalarını da bu dönemde başlatıyoruz."

'2018 YILINDA REKOR KIRILDI'

Çalışmaların katkısıyla Türkiye Petrolleri'nin 2018'de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığına işaret eden Dönmez, 2018'de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunun kırıldığını dile getirdi. Dönmez, "2019'da ise günlük ortalama petrol üretimimiz yaklaşık 46 bin varil civarında devam ediyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz. Bugün itibarıyla, Türkiye Petrolleri eliyle bin 220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğal gaz üretimini gerçekleştiriyoruz. Özel sektörümüz de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletimizin kullanımına sunuyor. Doğal gaz tarafında ise 110'un üzerinde kuyuda doğal gaz üretimi devam ediyor. 2019'un ilk 3 ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4,8 milyon varil olarak gerçekleşti. Doğal gaz üretiminde ise yüzde 33'lük bir artışla 134,5 milyon metreküpe ulaştık. Son yılların ortalamasına baktığımızda petrol doğalgaz ve kısmen kömür ithalatına 40 milyar dolarlık bedel ödüyoruz" dedi.

'TEMMUZ'DA SONDAJ HAZIR DURUMA GELECEK

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin de sürdüğünü Yavuz'un, Temmuz'da sondaja hazır duruma geleceğini anlatan Dönmez, "Böylece Doğu Akdeniz'de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak. Her zaman söylediğimiz gibi bizim arama veya sondaj çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz husus ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmak. Türkiye olarak Kıbrıs ve Akdeniz'de her zaman çözümden yana tavır takınarak bölgemizde uluslararası hukukun en önemli savunucusu olduk. Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var. Bizim derdimiz ruhsatlı bölgelerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın huzuru, refahı ve kalkınması için kullanmak. Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek" diye konuştu.

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, "Denizlerimizi derin ya da sığ deniz farkı gözetmeksizin tarıyor ve sondaj faaliyetlerimizi nihayete ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kuzupınarı-1 kuyumuzda sığ deniz sondajımıza 3 bin 439 metre derinlikte devam ediyoruz. Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor. İnşallah kuyumuzu Haziran sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz için kurduğumuz hayallerimiz, koyduğumuz hedeflerimiz gerçek olana kadar asla durmayacağız. Hedefimiz bağımsız enerji, gayemiz Güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

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DHA