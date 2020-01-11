Bakan Dönmez: Libya mutabakatı, Türkiye'yi izole etmek isteyenlere en güzel yanıt

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle son Libya mutabakatı Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi izole etmek ve oyunun dışında bırakmak isteyen güçlere karşı yapılan en güzel yanıt ve cevaptır. En kısa sürede orada Birleşmiş Milletler'de tescil süreci tamamlanır tamamlanmaz arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatmış olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi. Temaslarına Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret eden Varank ile Dönmez, daha sonra Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak metal çinko üretim tesisinin temel atma törenine katıldı.

'LİBYA MUTABAKATI, TÜRKİYE'Yİ İZOLE ETMEK İSTEYENLERE EN GÜZEL YANIT'

Metal çinko üretim tesisinin temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatın önemine değindi. Libya mutabakatı Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi izole etmek ve oyunun dışında bırakmak isteyen güçlere karşı yapılan en güzel yanıt olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, Birleşmiş Milletler'de tescil süreci tamamlandığında arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatacaklarını söyledi. Bakan Dönmez, "En kısa sürede orada Birleşmiş Milletler'de (BM) tescil süreci tamamlanır tamamlanmaz arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatmış olacağız. Tabii sadece denizde aramıyoruz. Bu bölgenin de içinde bulunduğu yerlerde petrol ve doğal gazı aramaya devam ediyoruz. Bu sene uzunca bir aradan sonra son 20 yılın en büyük günlük petrol üretimini yakaladık. Türkiye Petrolleri olarak yakaladığımız günlük 50 bin varil. Siirt, Batman ve Diyarbakır'da ilk kez hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz aramasına başladık. Bu teknoloji Amerika'da geliştirildi. Türkiye'de ilk defa denemeye başladık. İlk olumlu neticelerini aldık. Daha önce çıkartamadığımız kayaçların arasına sıkışmış olan gazı ve petrolü bu yöntemle çıkarma imkanına da kavuşmuş olacağız" dedi.

'YILDA 90 BİN TON ÇİNKO ÜRETİCEK'

Siirt'te kurulacak metal çinko üretim tesisinde yılda 90 bin tor üretim yapılacağını anlatan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Her bir saniyesi teknolojiyle örülü böyle bir dünyada var olmanın tek bir yolu var, kendi milli teknolojimizi geliştirmek, tasarım, üretim ve markalaşma sürecinde kendi özgün hikayemizi yazmaktır. Biz artık bu treni kaçırmayacağız. Temel meselemiz siyasi, mali, ekonomik, diplomatik, adli, askeri, kültürel her alanda milli bağımsızlıktır. Özellikle de büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin attığı bu adımların enerjide bağımsızlıkla sürdürülebilir olacağını biliyoruz. Bu nedenle üreten Türkiye'ye enerji sağlamaktan ilerlemenin, kalkınmanın dinamosu olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tesisimiz ilk fazda yıllık 30 bin ton üretim yapacak. Tamamlandığında ise bu rakam 90 bin tona yükselecek. Tesis tam kapasite çalıştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın da önüne geçecek. Bu rakam Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. Hakkari ve Siirt'te 1900 doğrudan, 1100'ü de dolaylı olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Buradan çıkacak çinko minerali Siirt'teki bu tesisimizde zenginleştirilerek çinko külçeye dönüştürülecek. Hem Hakkari, hem Siirt, hem de bütün Türkiye kazanacak" dedi.

'FABRİKALAR AÇILMASINI DİYE ÇOK UĞRAŞTILAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, terör örgütü PKK'nın bölgedeki gençlerin iş bulamaması ve fabrikaların kurulmaması için çok uğraştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Terör örgütünün sözde siyasi kanadı diyebileceğimiz bir partinin tabelalarında özgürleştirmekten bahsediyor. Diyarbakır'da nöbet tutan anneleri hepimiz görüyoruz değil mi? Onların özgürlükten anladığı maalesef çocuklarınızı götürüp dağa teslim etmek ve teröre onları heba etmek. AK Parti, gölgesinde mazlumların gölgelendiği bir çınar, işte biz de bu çınarı büyütmek için gayret etmemizi lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın davası Türkiye davasıdır. Bu davaya hepimiz sahip çıkacağız. Gençlerimiz iş, aş bulamasın diye buralara yatırımlar yapılmasın, fabrikalar açılmasın diye çok uğraştılar. İş makinelerini yaktılar, işçi kardeşlerimizi şehit ettiler, iş adamlarını tehdit ettiler. Pes etmedik, vazgeçmedik. 2002'den bu yana güvenlik güçlerimiz teröristlerle mücadele ederken, diğer kurumlarımız da terörle mücadele etti."

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Kaynak: DHA