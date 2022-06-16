Bakan Dönmez müjdeyi verdi: "Elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım"

Elektrik dağıtım sektörünün 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda hayata geçirebildiğini belirten Bakan Dönmez, “Bazı şirketlerimiz beklenin altında kaldı ama onlara da biz bu yıl içerisinde geçtiğimiz yıl yapılamayan bu yatırımların telafi edilmesi konusunda ikazlarımızı da yaptık. 2016-2020 yılları arasında yani üçüncü uygulama döneminde toplam 74,3 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı yapıldı. 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama dönemi için bu rakam 124 milyar lira olarak belirlendi. Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi” ifadelerini kullandı.

"YARI YARIYA BİR DÜŞÜŞ VAR"

Bakan Dönmez, “Planlı bakım için 2021 yılına baktığımızda 3,24 milyar TL’lik bütçemizin neredeyse tamamına yakınını yani 3,21 milyar TL’lik kısmını kullandığımızı gördük. Bu da yüzde 99,3’lük bir gerçekleşme oranına ulaştığımızı gösteriyor. Kayıp oranımız 2000’li yılların başında yüzde 20’nin üzerindeydi. Bugün ise neredeyse yarı yarıya bir düşüş olduğunu görüyoruz. Özellikle son 5-6 yıldır bir puanlık bir düşüş var. 2021 yılında kayıp oranını yüzde 11,9 oranı ile kapatmış olduk” şeklinde konuştu.

"1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI DEVREYE ALIYORUZ"

İlerleyen yıllarda en önemli konu başlıkları arasında elektrikli otomobillerin yer alacağını önemle vurgulayan Bakan Dönmez “Elektriğin hayatımıza girmediği nokta yok. Bizim bir asırdır bindiğimiz araçların yakıtı petrol türevleri iken artık orada da ciddi bir dönüşüm yaşanacak. 2030 yılına kadar bir projeksiyon var elektrikli araçta. 2030 yılında muhtemel araç sayısını dikkate alarak şebeke altyapısında bir yatırıma ihtiyacımız olacak. İşte bu altyapı için 1 milyar dolarlık yatırım devreye alıyoruz” diye konuştu.