Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Selden etkilenen çiftçi ve köylülere destek verilecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te meydana gelen selden etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla baba ocağı Gölpazarı’nda bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

"GİDEN CANI GERİ GETİRME İMKANIMIZ YOK"

Bakan Dönmez, “Ben o tarihlerde gelemedim, bayramda ailece Covid-19 olduk. Olay olur olmaz gerek Valiliğimiz gerek AFAD Başkanlığımız ile doğrudan irtibata geçebildik. Bu nedenden dolayı olayları uzaktan takip etmek zorunda kaldık. Gerekli destek ve imkanların sunulması için gerekli şeyleri ifade ettik. Olay yaşandığı anda Asiye Bikmen hayatını kaybetmiş. Tabi giden canı geri getirme imkanımız yok kullar olarak aciz olduğumuz bazı şeyler var” ifadelerini kullandı.

"DESTEK ÖDEMELERİ YAPILACAK"

Selden sonra bazı ekin ve tahılların zarar gördüğünü belirten Bakan Dönmez, “Onlarla ilgili tarım müdürlüğümüz gerekli hasar tespit çalışması yapmış. Valiliğimiz ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bildirmiş ve bizler de milletvekilimizle Ankara’da bu durumu takip ettik. Bugün de İdari İşler Başkanımızla görüştük, inşallah 1 hafta içinde ödeneği serbest bırakacaklar valiliğimiz emrinde. Bu ayrıca evi ve araçları zarar gören varsa onlara imkanlar ölçüsünde destek yardım ödenek yapılacak inşallah. Rabbimden bu ve benzeri olaylardan korusun diliyorum” diye konuştu.