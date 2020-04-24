Bakan Dönmez: Niyetimiz, temmuzda Karadeniz'de ilk sondajımızı yapmak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Niyetimiz temmuz ayı içinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak" dedi.

Bakan Dönmez, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, neredeyse 6-7 aydır elektrik ve doğal gaz tarifelerinde bir değişiklik yapılmadığına dikkat çekerek, "Türkiye genelinde hem elektrik tarafında, hem doğal gaz tarafında tüketimler düştü. Ancak bir alanda elektrik ve doğal gaz için söylüyorum tüketim arttı, o da meskenlerde. Niye? Çünkü şu anda insanlarımız belki işlerine gitmediği için daha fazla evine kapandılar, bundan dolayı bu artış oldu" dedi.

'YATIRIMLARIMIZI KISMADAN DEVAM ETTİRİYORUZ'

Bakan Dönmez, "Milli Enerji Maden Politikası" kapsamında enerjide dışa bağımlılığı azaltacak birçok proje geliştirdiklerini kaydederek, "Yatırım yapıyoruz hem elektrik tarafında hem de doğal gaz ve petrol tarafında. Dolayısıyla, burada petrol tarafına baktığımızda biz ihtiyacımızın neredeyse yüzde 90-92'lik kısmını ithal ediyoruz. Doğal gaz tarafında da ithalat oranımız daha yüksek, yerli üretimimiz yüzde birkaç seviyesinde. O açıdan biz bu şu andaki krizin olup olmadığına bakmaksızın yatırımlarımızı mümkün mertebe kısmadan devam ettiriyoruz; çünkü bu illa bir gün gelecek, geçecek ve dolayısıyla, biz yine bu ürünlere, bu hizmetlere ihtiyaç duyacağız, o açıdan biz yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

'TEMMUZ AYINDA İLK SONDAJIMIZI YAPACAĞIZ'

Fatih gemisinin teknik hazırlıklarıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi Akdeniz'deki görevi tamamlanınca Marmara'ya çektik. Şu anda işte İstanbul'da köprülerin altından geçeceği için, bizim arama sondaj kuleleri oldukça yüksek ve o köprülerimizin de denizden seviyesi 60-65 metreler civarında, o seviyeyi kurtaracak şekilde kuleleri indireceğiz. Tekrar sonrasında köprüleri geçtikten sonra Karadeniz'de muhtemelen Trabzon Limanı'nda tekrar biz onun montajını yapacağız. Niyetimiz temmuz ayı içinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizde ilk sondajımızı yapmak olacak. Bu arada tabii aslında belki Akdeniz'deki devam eden çalışmaları da ifade etmekte fayda var. Şu anda orada hem Barbaros Hayrettin Paşa hem de Oruç Reis sismik çalışmalarına devam ediyor, sismik arama çalışmalarına. Yavuz sondaj gemimiz de an itibarıyla adanın batısında Selçuklu-1 lokasyonunda sondaj çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

'SON 20 YILIN ÜRETİM REKORUNU KIRDIK'

Türkiye Petrolleriyle yaptıkları toplantılarda kesinti, kısıntı yapmaksızın arama üretim faaliyetlerine devam etmeyi planladıklarını söyleyen Dönmez, bu krizi atlatır atlatmaz eski tüketim seviyelerine ulaşılacağını kaydetti. Bakan Dönmez, "Bu ürünlere bizim her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Daha önce hiç sondaj gemimiz yoktu, üçüncüyü de biliyorsunuz aldık, iki tane de sismik araştırma gemimiz oldu. Ama bu arada belki çok fazla kamuoyunda gündeme gelmiyor kara tarafında da aslında ciddi arama ve üretim faaliyetlerimiz var. Son 20 yılın üretim rekorunu Türkiye Petrolleri kırıyor. Bu günlerde bu senenin ortalaması günlük 53-55 bin varil petrol üretimine ulaşmış durumda. Son 3-4 yılda özellikle kuyu veriminin artırılmasına dönük yeni teknolojilerin çatlatma dahil olmak üzere denenmesiyle de kuyu başı ortalama üretim seviyelerinde daha yüksek ileri seviyelere ulaştırmış durumdayız" dedi.

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Kaynak: DHA