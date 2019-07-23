Bakan Dönmez ve Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Akkuyu’da incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksei Lihaçev, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaret kapsamında sahada yapılan çalışmaları inceledi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yerli tedarik imkanlarının iyileştirilmesi, Türk şirketlerinin projeye katılım olanaklarını, yabancı yatırımcıların Akkuyu Nükleer A.Ş. sermayesine katılımları konularını görüştü. Bunun yanı sıra, Akkuyu NGS'nin Türkiye ulusal elektrik şebekesine bağlantısı konusu da ele alındı.

Bakan Dönmez ve Lihaçev, Akkuyu NGS inşaatı projesinin gerek Türk tarafı, gerek Rosatom devlet kuruluşu için stratejik önem arz ettiğini vurguladı. Akkuyu NGS'nin kurulumunun yüksek bir işbirliği ile sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Dönmez, "Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor. Sahadaki çalışmalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın belirlemiş olduğu güvenlik ve işletme konusundaki kriter ve standartlara göre yapılıyor" dedi.

Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksei Lihaçev ise, "Akkuyu NGS'nin benzersizliği, bu projenin "Yap- sahip ol-işlet" (Build- own- operate) modeli ile gerçekleştirilmekte olmasıdır. Bir şirketin, nükleer santralin tasarımı, yapımı, işletmesi, bakımı ve işletmeden çıkarılmasını kapsayan yaşam döngüsünün tüm aşamalarından sorumlu olduğu dünyadaki ilk deneyimdir. Bu nedenle projeye stratejik bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz ve şimdiden tesisin gelecekteki işletmesi ve Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesine bağlanması konularını görüşüyoruz. Ayrıca Türk müteahhitleri ve tedarikçileriyle ile işbirliğinin geliştirilmesine ve Türk personelinin eğitimine büyük önem veriyoruz. Zira yerli uzmanlar ve şirketler santralin yaşam döngüsü sürecinde işletmenin her aşamasında yer alacaklardır" diye konuştu.

Ziyaret kapsamında, Akkuyu NGS'nin tasarım, inşaat ve ekipman tedarikine ilişkin sözleşme (EPC sözleşmesi), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü huzurunda imzalandı. Sözleşmeye göre, Akkuyu Nükleer A.Ş. iş sahibi, Rus Konzern Titan-2 A.Ş. ile Türk IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığı, yüklenici olarak sorumluluklar üstlendiler.

EPC sözleşmesi

EPC sözleşmesi, Akkuyu NGS tesisleri ana kısmının kurulumuna ilişkin işlerin tamamını kapsamakta olup, tasarım, mühendislik, ekipman tedariki, kalite kontrolü, iş güvenliğinin sağlanması ve inşaat işlerinin belirtilen sürelerde tamamlanmasını kapsıyor. Ortak şirketin Türk hissedarı olan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 45 yılı aşkın bir geçmişe sahip Türkiye'nin lider firmalarından birisi. IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., büyük altyapı tesislerinin inşasında uluslararası deneyime sahip "Titan-2', nükleer enerji sektörü tesislerinin inşaatı alanında faaliyet gösteren bir Rus şirketler grubu. Konzern Titan-2 A.Ş., ana yüklenici sıfatıyla Leningrad NGS'nin kurulumu devam eden ünitelerde inşaat, montaj ve inşaat sahasındaki elektrik ve montaj işlerini üstlendi. "Titan-2', Finlandiya'nın Hanhikivi-1 NGS inşaatında da ana yüklenici şirket olarak faaliyet yürütüyor.

Kaynak: İHA