Bakan Dönmez’dan hayvancılık yapanlara elektrikte müjde

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçinin elektriği ucuz kullanması noktasında tarımsal sulama grubundan yararlananların sayısını arttıracaklarını belirterek, "Çalışmalar bitti önümüzdeki hafta kurul kararı da çıkacak. Tarımsal sulama grubuna, sulamanın yanı sıra, sera, hayvancılık (küçükbaş,büyükbaş,kanatlı) süt toplayıcılar, süt işleyiciler dahil olmak üzere tarımsal faaliyetlerin tamamını içerecek bir düzenleme yapıyoruz. Bu uygulamadan sonra yüzde 12 civarında bir indirimden faydalanmış olacaklar." dedi.

Bakan Dönmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Dönmez, önemli bir seçimin arifesinde olduklarını belirterek, ulusal kalkınma ile yerel kalkınmanın uyumunun son derece önemli olduğunu kaydetti. Bakan Dönmez, aynı amaç ideal ve gaye doğrultusunda çalışmanın yerelde ve genelde başarıyı katlayarak getirdiğini belirtti.

Hizmetin adına başına halk getirmekle halkçı olunmadığını dile getiren Bakan Dönmez, "Halkın içine gireceksiniz. Temas edeceksiniz. Gerçek ihtiyaçları tespit edip, halkın ayağına getirmek zorundasınız. Musluklardan su akmasın siz damacana ile su götürün. Damacana kültürü 1990 yıllarda tanıştık biz. Su kesildiği için damacana kültürü başladı. Bir çok büyükşehirde musluklardan akan su memba kalitesine geldi. Elektrik varken bizi fazla hatırlayan olmaz, yokluğunda daha çok hatırlanan bir işi yapıyoruz. Su da öyle. Elektrikte geçmişte saatler süren kesintiler, kısıtlamalar vardı. Çünkü arz, üretim talebi karşılamıyordu. Talep 100, üretim 80 ise kesintilerle eksiği tamamlıyorduk. 20'si ya elektik kullanmayacak yada paylaştırılacaktı. Son yıllarda yatırımlarla üretimde bir sıkıntımız kalmadı. Elektrikte fazlamız var. Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız ithalatımızı geçti. Bugün her yerde elektrik var. Arz ve üretimle ilgili sorun yok, şebekelerde zaman zaman arıza oluyor. Şebeke bakım ve onarımında iyiyiz. Eskiye göre çok daha iyiyiz yarın iyi olacağız." diye konuştu.

"50 milyon kişi doğalgaz kullanıyor"

Doğalgazda sessiz bir devrim yaşandığını anımsatan Bakan Dönmez, "2000'li yılların başında, 5 büyük şehirde doğalgaz varken, bugün 81 ilin tamamına doğalgaz götürdük. 2000'li yılların başında 50 ilçede doğalgazı kullanırken bugün 510 ilçe kullanır hale geldi. Ülke nüfusunun yüzde 62'si, kabaca 50 milyon kişi doğalgaz kullanıyor. 7-8 milyon kişinin de kapısına kadar götürmüşüz ama henüz kullanmaya başlamamış. Bu yaygınlık oranı Avrupa'daki bir çok gelişmiş ülkeyle kıyaslandığında hatırı sayılır seviyedir. Kendi kaynaklarımız yetersiz, ithal ediyoruz. Kaynak çeşitliliğini arttırmak suretiyle, uzun dönemli kontratlarla, yeni projelerle ülkede bir arz sıkıntısı olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Korkuteli'de sizde kullanmaya başlayacaksınız söz veriyoruz yapacağız inşallah. Önümüzdeki haftadan itibaren şirketlerin teknik elemanları bu çalışmayı yapacak." ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 12 elektriği ucuz kullanacak"

Çiftçilere yönelik yaptıkları çalışmalardan bilgiler veren Bakan Dönmez, "Tarımsal sulama grubundan yararlananların sayısı arttırılabilir mi diye bir talep oldu. Çalışmalar bitti önümüzdeki hafta kurul kararı da çıkacak. Tarımsal sulama grubuna, sulamanın yanı sıra, sera, hayvancılık (küçükbaş,büyükbaş,kanatlı) süt toplayıcılar, süt işleyiciler dahil olmak üzere tarımsal faaliyetlerin tamamını içerecek bir düzenleme yapıyoruz. Bunlar daha önce iş ticari işletme grubunda yer alıyordu. Kilovatsaat elektrik ücretleri daha yüksekti. Bu uygulamadan sonra yüzde 12 civarında bir indirimden faydalanmış olacaklar."diye konuştu.

"Güneş enerjisindeki sınırlamaları kaldırıyoruz"

Güneş santrallerindeki uygulamanın nasıl devam edeceği noktasında ise Bakan Dönmez şu bilgileri verdi: "Düzenlemelerin sonuna yaklaşmış durumdayız. Kurulu gücünüz ne ise o kurulu güce kadar eğer tarımsal sulama maksatlı yapacaksanız güneş santrallerini kurabileceksiniz. Hayvancılık ve diğer faaliyetler yapıyorsanız orada da yine çatılara kurmak suretiyle elektriğini üretebileceksiniz. Onun dışında kalan ticari işletmeler biz kuramayacak mıyız diye sorabilir. Onlar içinde otel, hastane, ev olanlarda onlarda çatılara kurmak suretiyle bağlantı güçlerine kadar elektriklerini kendileri üretme imkanını getireceğiz. Bununla ilgili sınırlamaları kaldırıyoruz. Geçmişte yaşanan kapasite sorunlarını çözmüş olacağız. 2 sene önce güneş santralleri lisansız kapsamındaki uygulamalarla 5 bin megavatın üzerine çıktık. Avrupa'da bir yılda en fazla güneş santrali kurmayı elde ettik."

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli'nin vizyon projelerle tanışma vaktinin geldiğini belirterek, ilçeye millet bahçesi, kongre merkezi gibi projeler kazandıracaklarını belirtti.

"Vizyon projeler"

Antalya'nın her köşesinde tarihe iz bırakacak hizmetleri kente kazandırmanın onurunu millet sayesinde yaşadığını dile getiren Türel "Menderes Türel söz verdi mi yapar. Hem Korkuteli hem Antalya'nın sorunlarını aylardır konuşuyoruz ve sonuç getirmeye çalışıyoruz. 359 proje ile 70 bin kardeşimize istihdam oluşturacak vizyondan bir ufuktan, perspektiften bahsediyoruz. Biz kazandığımız Antalya, Korkuteli kazanmış yine biz kazandığımız da Antalya ve Korkuteli kazanacak. Biz iddialıyız. Bizim getirdiğimiz hizmet ve projeleri hiçbir kadro getiremez. Getiremedi de." dedi.

"Böcek'e eleştiri"

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'i eleştiren Türel, "Mantıklı akla gelen bir proje göremiyoruz. Büyükşehir rakip aday Antalya'ya halk su getireceğim, diyor. Antalya'da bir halk kart vardı, o kartı Antalyalılar arkasından teneke çalarak gönderdi. Adı halk içinde halk yok. Halk su musluktan akan sudur. Korkuteli'ye Manay'dan içme suyunu getiriyoruz. Herhalde bunlar damacana ile halka su satıp gelir elde edeceklermiş. İçme suyunu kirletecekler, damacana ile millete su dağıtacaklar. Yere sağlam basan bir proje olmadığı anlaşılıyor. Biz bu filmi çok gördük." ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez'e, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer Niyazi İşlek de eşlik etti.

Kaynak: İHA