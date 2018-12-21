Bakan Dönmez’den Hakkari’ye doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu" dedi.

Hakkari'de güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik kararlı operasyonları sürerken, bir taraftan da önemli yatırımlar devam ediyor. Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmaları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tüm hızıyla devam etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilin doğalgaza kavuştuğunu belirterek, "Önce millet, önce memleket diyerek çıktığımız bu yolda büyük bir adım daha atarak, Hakkari'ye doğalgazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA