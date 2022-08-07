Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu için “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”

Elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk’ün CHP il ve ilçe başkanı tarafından elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini iddia etmesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diye konuştu.

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

VAATLERLE ELEKTRİĞİNİN KESİK OLDUĞU SÖYLETTİRİLDİ

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla evinin elektriği kesik olan aileleri ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesindeki İbrahim Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

BAKAN DÖNMEZ'DEN SERT YANIT

Konuya dair açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” ifadelerini kullandı.

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