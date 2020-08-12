Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi" dedi.
Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun"
Adım adım Akdeniz. ??— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 12, 2020
Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. ??
23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi.
Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.?? pic.twitter.com/Kpp2FP69fN