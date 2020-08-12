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Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi" dedi.

Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı

Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun"

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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