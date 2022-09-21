Bakan Dönmez'den promosyon talimatı: Güncellenmeli

Bankalar kendi bünyelerine müşteri çekebilmek için başta emekliler olmak üzere çoğu çalışanı maaş promosyonlarıyla cezbediyordu. Kıyasıya yarış halinde olan bankaların promosyonlarına yoğun talep gelmesiyle maaş promosyon rakamları da uzun süre gündemde kaldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK Amasra Müessesesi’nde madencilerle bir araya geldi. Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi.

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BAKAN DÖNMEZ'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Bakan Dönmez, “İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK’ya işçi alımı için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(İHA)