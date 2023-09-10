Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’tan özel sporcular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nı 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalyayla tamamlayan özel milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’tan özel sporcular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nı 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalyayla tamamlayan özel milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın, 19'u gümüş, 14'ü bronz olmak üzere 59 madalya kazanan özel milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda özel milli sporcularımız bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplamda 59 madalya kazanarak bizleri sevindirdi. Özel milli sporcularımız mücadele ettikleri atletizm, futsal, yüzme, judo ve masa tenisi branşlarında başarılı olarak bizlere tarifi zor, duygu dolu anlar yaşattı. Şampiyonada yer alan tüm özel sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan başarılarda emeği olan sporcularımızın aileleri başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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