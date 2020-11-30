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Bakan Elvan, büyüme rakamlarını değerlendirdi: Sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede," Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Elvan, büyüme rakamlarını değerlendirdi: Sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi koronavirüs pandemisine rağmen yüzde 6,7 oranında büyüdü.

Söz konusu verilere ilişkin olarak Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan," GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık yüzde 6,7’lik artış kaydetti.  Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu.  Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız.  Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Bakan Elvan, büyüme rakamlarını değerlendirdi: Sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz

Son dakika: Büyüme verileri açıklandı! Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen yüzde 6,7 büyüdüSon dakika: Büyüme verileri açıklandı! Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen yüzde 6,7 büyüdü

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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