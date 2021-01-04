Bakan Elvan'dan enflasyon ve para politikaları açıklaması: 2021 yılı reform yılı olacaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Elvan, yaptığı açıklamada," Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır." dedi.

Bakan Elvan şunları kaydetti:

"Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."

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