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  3. Bakan Erdoğan'dan EYT sorularına son nokta: ''Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum''

Bakan Erdoğan'dan EYT sorularına son nokta: ''Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan EYT yasasının çıkmayacağını söyledi.
16 Kasım 2019 Cumartesi 15:55

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