Bakan Ersoy, Adıyaman’ın tarihi mekanlarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman ziyaretinde kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı ile Adıyaman ziyaretine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı incelemenin ardından diğer tarihi yerleri gezdi.

Nemrut Dağı'nın ardından Arsemia Ören yerinde bulunan heykelleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra Eski Kahta Kalesi'ne (Yeni Kale) çıktı.

Bakan Ersoy, 1800 yıldan beri ayakta durmayı başaran dünyanın tek kemerli nadir köprülerinden birisi olan Cendere Köprüsü'nün üzerinde yürüdü.

Cendere Köprüsü'yle ilgili detaylı bilgi alan Bakan Ersoy ardından sırasıyla Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kent Nekrepol alanını gezdi. Ersoy, Perre Antik Kent sınırları içerisinde bulunan ve su akan Roma Çeşmesi'yle ilgili bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Adıyaman Müze Müdürlüğü ziyaretinin ardından turizm sektörü temsilcileriyle basına kapalı olarak bir araya gelecek.

Kaynak: İHA