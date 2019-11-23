Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı (2)

'ÖNEMLİ OLAN KAPADOKYA BÖLGESİ'NİN GELİRLERİNİ ARTIRMAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretler için geldiği Kapadokya bölgesinde Kaymaklı yer altı şehrini gezerek, "Önemli olan Kapadokya bölgesinin gelirlerini artırmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Bakan Ersoy daha sonra merkeze bağlı yeraltı şehrinin bulunduğu Kaymaklı Beldesi'ne geçti. Burada MHP'li Kaymaklı Belde Belediye Başkanı Harun Çekiş'in de aralarında bulunduğu kalabalık tarafından karşılanan Bakan Ersoy, ardından Kaymaklı yeraltı şehrini gezerek, bölgenin tarihi konusunda yetkililerden bilgiler aldı.

'ÖZLEDİĞİ YERE GELECEK'

Çıkışta açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, bakanlık olarak Kapadokya bölgesinde turizmin daha ileri taşınması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bakan Ersoy, "Önemli olan Kapadokya bölgesinin gelirlerini artırmak. Biz bakanlık olarak neler yapabiliriz turizmden aldığı payı artırabilme adına? Özellikle yurt dışından gelen turistlerin bölgedeki kalış sürelerini arttırarak geceleme oranını yükseltmek istiyoruz. Kapadokya bölgesinin, Kapadokya Alan Başkanlığı'nı daha hızlı çalıştırarak, tanıtımdaki payını da artırarak turizmde özlediği yere gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'YETKİ ÇAKIŞMALARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Bakan Ersoy, geçmişte bölgedeki kurum ve kuruluşlar arasında yetki çakışmasından kaynaklanan ciddi sorunların yaşandığını, çalışmalarına başlayan Kapadokya Alan Başkanlığı ile bunun önüne net bir şekilde geçileceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kuruluş amacı, yetki çakışmalarının olduğu bölgeler. Burada Çevre, Orman, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin yetki çakışması vardı. Bu sebeple kurullardan çıkacak kararların süreleri çok uzuyordu. Eğer sürelerin uzamasına izin verirseniz bu sefer de maalesef istemeyerek de olsa kaçağı teşvik etmiş oluyorsunuz. İnsanların bazen 8 yıl bekledikleri oluyordu bu kararların çıkması için. 8 yıl beklemektense kaçak yapılaşma oluyordu. Alan Başkanlığı'nda bu süre çok kısalıyor. Şu an yeni başladı. Toplanma ve dosya karar sürelerini hızlandıracağız. Bölgenin istediği hızlı kararları almayı sağlayacağız. Alan başkanlığında eskiden yıkım yetkisi sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyelerde idi. Kapadokya Alan başkanlığı yıkım yetkisi de aldı. Belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra alan başkanlığı bu konuda imara ve hukuka aykırı yapılaşma konusunda, yıkım yetkisini de yeri geldiğinde kullanabilecek, o konuda da ciddi bir avantajı var."

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Kaynak: DHA