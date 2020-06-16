Bakan Ersoy, Çeşme Projesi için temaslarda bulundu

"Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi" kapsamında dün İzmir'de temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu projeden elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı, öncelikli olarak Çeşme ve bu projenin altyapısında, bir kısmı da Ege Bölgesi altyapısında kullanılacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi" kapsamında dün İzmir'e geldi. Ziyaretinin ilk kısmında Nisan ayında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edilen "İzmir Tarihi Liman Kenti'nin merkezi olan Kemeraltı'nı ve Agora Antik Kenti'ni gezen Bakan Ersoy, ikinci kısmında ise İzmir Ticaret Odasında (İZTO) ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Çeşme Projesi" toplantılarına katıldı.

Çeşme Projesi kapsamında odalar ile yakın ilişki kurarak geniş katılımlı bir komisyon kurulduğunu ve bundan sonra daha da hızlı ilerleyeceklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Bu projeden elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı, öncelikli olarak Çeşme ve bu projenin altyapısında, bir kısmı da Ege Bölgesi altyapısında kullanılacak" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un iştirakleriyle ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde düzenlenen "Çeşme Projesi" toplantıları; "Su Yönetimi', "Ulaşım Çözümleri" ve "Turizm Konsept Grubu" olarak üç ayrı bölümde gerçekleşti. Toplantılara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İBB Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Komisyonlar ve çalışma grubu kuruldu

'Su Yönetimi Toplantısı'nda projenin ihtiyaç duyacağı su kapasitesi ile ilgili araştırma çalışmaları ve öneriler paylaşıldı. Önerilerin değerlendirilmesi ve yol haritasının oluşturulması amacıyla bakanlık ve ilgili kurum, kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi. Aynı şekilde, Çeşme'nin iç ve dış turizmde yüksek oranda pay alabilmesi için yarımadanın ulaşım sorunlarını çözecek bir simülasyonun gerçekleştirilebilmesi için de ayrı bir komisyon kurulması kararı alındı. "Turizm Konsept Grubu" toplantısında ise gerek işletmecilerin gerekse yatırımcıların ilgisini çekecek, tüm dünyaya örnek olacak geleceğin projesini tasarlamak üzere hem yeni trendleri belirleyici, hem de proje alanında konseptlerin yerleşimini sağlayacak ve Çeşme'nin mimari dokusuyla uyumlu önerilerde bulunacak bir çalışma grubu oluşturulacak. "Su Yönetimi', "Ulaşım Çözümleri" ve "Turizm Konsept Grubu" görüşmelerini müteakip, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı M. Tunç Soyer, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın katılımıyla "Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı" gerçekleşti.

Kaynak: İHA