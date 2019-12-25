Bakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyretti

ANKARA (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliğiyle organize edilen, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Lüküs Hayat" adlı oyunu engelli sanatseverlerle birlikte seyretti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliğiyle organize edilen, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Lüküs Hayat" adlı oyunu "Dünya Engelliler Günü" kapsamında engelli sanatseverlerle birlikte seyretti.

Çayyolu Cüneyt Gökçer sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, aileleri ve protokol konukları yer aldı. Tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden, Cemal Reşit Rey'in 1933'te kaleme aldığı "Lüküs Hayat" müzikali, DT tarafından ilk kez bu sezon seyircisiyle buluştu.

SERÇEV'liler ve aileleriyle birlikte "Lüküs Hayat" adlı oyunu seyreden Bakan Ersoy, perde arasında, yaptığı açıklamada, "Cemal Reşit Rey'in ölümsüz eseri Lüküs Hayat'ı Ankara Devlet Tiyatroları oyuncularımızın iyi bir performansıyla izliyoruz. SERÇEV'le birlikte bu geceyi organize ettik. Açıkçası onların katılımından da çok mutluyuz. Üstün çabalar sarf ederek bu tarz organizasyonları gerçekleştiren desteği Bakanlık olarak vermeye devam ediyoruz. Onlarla iş birliği içerisinde olarak toplumda farkındalık yaratmayı istiyoruz. Oyun çok güzel ve renkli bir oyun. Hem kostümleri hem koreografisi hem de 15 kişilik orkestrasıyla çok keyifli geçen bir oyun. Açıkçası ilk kez sergileniyor. Devlet Tiyatrolarının 70'inci yıl dönümüne ve Dünya Engelliler Günü'ne de denk geldi o açıdan anlamlı bir gün oluyor. Bütün sanatseverleri bu oyuna bekliyoruz" dedi.

Usta tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dönebilen dekoru ile büyük beğeni topladı. Mizahi dilin hakim olduğu eserde, oyuncalara 20 kişilik bir orkestra eşlik ediyor. Lüküs Hayat, küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ile Fıstık'ın, zengin bir eve girince kendilerini kıyafet balosunda bulmasıyla başlıyor. İkilinin içine düştüğü bu yeni ortam, batılılaşma özentisinin ortasına düşmüş halktan insanların durumunu yansıtıyor. Çelişkilerin iyice keskinleştiği yaşam biçimleri, oyunda komik olaylara neden oluyor ve müzik ve dansın iç içe geçtiği zengin bir içerikle sunuluyor.

Koreografisi Ömür Uyanık, müzik düzenlemeleri Aytuğ Ülgen, müzik çalıştırıcılığı Malahat İsmayılova'ya ait olan eserin, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Zeynel Işık, dekor tasarımını ise Sertel Çetiner üstleniyor. Oyunda Levent Çelmen, Rengin Samurçay, Pelin Dikmenoğlu, Alev Buharalı, Şahap Sayılgan, Berrin Demir, Serkan Ekşioğlu, Mehmet Ali Toklu, Çağrı Turan, Özge Mirzali, Akın Erozan, Süheyla Gürkan, Can Öztopçu, Engin Özsayın, Gönül Orbey, Ayşe Akınsal, Buket İnger, Bülent Çiftçi, Bahadır Karasu, Umut Karadağ ve Güven Besimoğlu rol alıyor.

Kaynak: İHA