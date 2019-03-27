Bakan Ersoy: “Hedefimiz turizmi 12 ay canlı tutmak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuşadası'nda turizm sektörü, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, "Ege Bölgesi'nde arıtma sorunu olan turizm bölgesi kalmayacak" dedi.

Korumar Otel'de "12 ay canlı turizm" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, AK Parti MKYK üyesi ve Aydın milletvekili Metin Yavuz, AK Parti Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis Üye Adayı Tacettin Özden ile sektör, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, insan yoğunluğu fazla olan Kuşadası'nda eskinden beri gelen yatırımlar bulunduğunu belirterek, hep birlikte kararlılıkla üzerine giderek 5 yıllık bir eylem planı içinde turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eylül ayında bu bölgeyle ilgili tarifeli sefer sıkıntısının çözüleceğini kaydeden Bakan Ersoy, "Özellikle tarihi noktalarla ilgili yatırım finansmanıyla ilgili istekler var. Zaten yeni bir projeyi başlattık. Bu proje dahilinde Kuşadası'ndan gelen talepleri destekleyeceğiz. Önümüzdeki yılla ilgili başvuruların büyük bir bölümünü onaylayacağız. Kıyı kentlerinde altyapı ve arıtmalarla ilgili sorunlar bulunuyor. Bakanlık olarak ilgili projeleri başlattık. İlki Antalya'da, ikincisi Kemer'de revize oluyor. Daha sonra Ege'ye geçiyoruz. Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'nın tamamını 2019 sonuna kadar kapasite artışı ya da yeniden yapılma şeklinde Bakanlık olarak destekliyoruz. Kıyı bandında, özellikle arıtmayla ilgili sorunlu turizm bölgesi kalmayacak. Bu öncelikli yatırım hedeflerinden biri" dedi.

Kuşadası'nın turizmin başladığı ilk yerlerden biri olduğuna dikkati çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kuşadası bir zamanlar turizmin başkenti olan ilçenin unvanını koruyamadı. İştahlı ve ısrarlı politikalar sebebiyle turizmin başkenti olma unvanını kaybetti. Sonrasında da gelir dengesinde ciddi bir bozulma oldu. Bizim, öncelikle buradaki turizmi rehabilite etmemiz gerekiyor. Birkaç önceliğimiz var. İlk önceliğimiz turizmi 12 aya nasıl yayarız. İkinci önceliğimiz ise nitelikli turisti destekleyerek turizm gelirinin yükseltilmesi. Son olarak da turizmin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Sadece deniz, kum ve güneş yeterli değil. Özellikle kültürüyle, sanatıyla nasıl ön planına çıkarız Kuşadası'nı, buna yoğunlaşacağız. Bakanlık olarak projelerin arkasında duracağız ve destekleyeceğiz. Kaynak da aktaracağız yeri geldiği zaman. Sonuç olarak Kuşadalılar ile bazı projelere el atılması gerekiyor. Ne ilçe belediyesi ne de büyükşehir ya da bakanlık tek başına bu işleri yapmakta başarılı olamaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA