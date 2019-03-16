Bakan Ersoy, Rumeli Turizm Zirvesi'ne katıldı

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni pazarlara yönelik çok sayıda programımız var. Bu tür programları kullanıyoruz ve aynı zamanda sponsor oluyoruz. Bursa'yı mutlaka kış mevsiminde ziyaret etmelisiniz. Uludağ Türkiye'nin en iyi turizm merkezlerinden biridir." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, turizm acenteleri temsilcileriyle istişare toplantısında buluşan Ersoy, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Rumeli Turizm Zirvesi'ne katıldı.

Programa katılan yabancı misafirler dolayısıyla konuşmasını İngilizce yapan Ersoy, Bursa'nın çok güzel turizm projelerinin olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, kentin turizmiyle ilgili projeleri incelediğini ve yatırım yapılması kararını aldıklarını belirterek, "Biz, aynı zamanda İznik'in çok özel bir yer olduğunu biliyoruz. Bursa'nın çok iyi bir turizm potansiyeli söz konusu. Tüm bu projelere konsantre olacağız. Sizi burada görmekten dolayı da ayrıca çok mutluyuz." diye konuştu.

Bakanlık olarak yabancı ülkelerin, hem bakanlıkları hem de firmalarıyla iş birliği yapmak istediklerini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Eğer iş birliği projeleriniz, tanıtımlarınız, organizasyonlarınız varsa Bakanlığımızla temasa geçmekte lütfen tereddüt etmeyin. Yeni pazarlara yönelik çok sayıda programımız var. Bu tür programları kullanıyoruz ve aynı zamanda sponsor oluyoruz. Bursa'yı mutlaka kış mevsiminde ziyaret etmelisiniz. Uludağ Türkiye'nin en iyi turizm merkezlerinden biridir. Bursa'ya sadece tarihi yerleri ve mimari güzellikleri görmek için gelmeyin. Bilhassa Uludağ'daki kayak merkezi, Türkiye'nin en iyilerinden biridir. Tekrar ülkemize hoş geldiniz diyor ve sizleri Bursa'ya yeniden bekliyoruz. Tabii ki sadece Bursa'da değil Türkiye'nin dört bir yanında sizleri ağırlamak isteriz."

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova, Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Haluk Beceren, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile turizm sektöründen yerli ve yabancı temsilciler katıldı.





Kaynak: AA