Bakan Ersoy, Rumelili göçmenlerle buluştu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balkan coğrafyasının kaderinin Balkan ülkelerinin kendi ellerinde olmasının, en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye, Balkanlar'da ortaya çıkacak bunalımların kendisini ve tüm dünyayı etkileyebileceğinin bilincinde olarak, bölgeye yönelik elinden gelen tüm yardımı yapmaktadır" dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iş birliğinde "Büyük Rumeli Buluşması" programı düzenlendi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve davetliler katıldı. Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya tarihinde çok önemli olaylara sahne olan bir bölgenin insanlarını bir araya getirebilmesinin büyük bir şans olduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın geleceğini şekillendiren Balkan Savaşları, millet olarak yaşadığımız en büyük dramlardan biridir. Tıpkı Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da Balkanlardan gelen insanların fikren ve bedenen muazzam emekleri olmuştur. Rumeli kökenli vatandaşlarımız, halklar arasındaki çatışmaların ne tür acı olaylara sebebiyet verdiğini gören bir kuşağın devamı oldukları için öyle sanıyorum ki Türkiye'nin Balkan barışına yönelik politikalarının da en büyük destekçisidirler" dedi.

Türkiye'nin bütün Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerini dostça bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, Balkan ülkeleriyle çoklu platformlardaki iş birliğine de büyük özen gösterildiğini kaydetti.

'BALKANLAR'DA ÇIKACAK BUNALIM TÜM DÜNYAYI ETKİLER'

Bakan Ersoy, Balkan coğrafyasının kaderinin Balkan ülkelerinin kendi ellerinde olmasının, en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Bölgenin barış ve istikrarının yegane teminatının yine bölge ülkeleri olduğunu düşünen Türkiye, Balkanlar'da ortaya çıkacak bunalımların kendisini ve tüm dünyayı etkileyebileceğinin bilincinde olarak, bölgeye yönelik elinden gelen tüm yardımı yapmaktadır. Ülkemizin kurucusu ve destekleyicisi olduğu mekanizmaların işletilmesiyle oluşturulan olumlu atmosfer, bugüne kadar Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak birçok girişim ve faaliyeti mümkün kılmıştır." diye konuştu

'DİASPORA KAVRAMINI FARKLI BİR ÇERÇEVEDE TANIMLIYORUZ'

Ersoy, Balkanlar'daki en iyi ilişkilerin, Türklerin bulunduğu ülkelerle yaşanmasının tesadüf olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuruluş yıllarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti, siyasi sınırları dışında yaşayan kardeşlerine dair her dönemde, belirli bir vizyona sahip olmuştur. 1920'li yıllardaki Hükümet programlarında dahi bu durum görülebilir. Bugün ülkemiz, "diaspora" kavramını diğer pek çok ülkeden farklı ve daha geniş bir çerçevede tanımlıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın vizyonuyla, bu kavramın içine yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı değil, örneğin Balkan ülkelerini ve burada yaşayan soydaşlarımızı da dahil ediyorsak, bunun önde gelen sebeplerinden biri bu coğrafyayla aramızda devam eden bağlardır."

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DHA