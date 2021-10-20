Bakan Ersoy'dan flaş açıklama! Turizmde hedef güncellendi: 22 milyar dolar

CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen Tarfsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'nin inşasında sona gelindiğini ifade eden Bakan Ersoy, açılış için tarih de verdi. Bakan Ersoy'un açıklamasına göre; Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış 29 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Bakan Ersoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok çok önemli bir proje çok heyecanlıyız. Kısa sürede gerçekleştirdik. Şu anda her şey hazır son rötuşları yapıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi çok büyük bir kompleks. Bütün İstanbul ekiplerimizin depoları var. Son teknoloji ile yapıldı sahne teknolojisi. Performansı artırmak istiyorsanız döner sahne sistemi olması gerekli. Oyun sırasında da sahneyi değiştirebiliyorsunuz. Burada daha hızlı olabilir etkinlik.

Dış cephedeki görüntünün hepsi korundu. 96 bin metrekare kapalı alan var eskisinde yarısı kadar vardı. Burayı biz 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Böyle özel bir yer böyle özel bir günde açılsın istedik. O akşam bizim için çok önemli. Sinan operası ile açıyoruz. Açılış için özel yazıldı. Konusu Mimar Sinan. 2 gün üst üste o çıkacak. Ertesi gün yine sanat severler için oyun tekrar sergilenecek."

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi festivalinin Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasıyla başlayacağını açıklayan Bakan Ersoy, etkinliğin tam tamına 17 gün süreceğini belirtti. Bakan Ersoy etkinlikte binden fazla sanatçının katılacağını söyledi.

Bakan Ersoy'un açıklaması şu şekilde:

"İlk uygulaması 29 Ekim’de başlıyor. Beyoğlu Kültür Yolu projesi festivali ile başlatıyoruz. 17 gün sürecek ve binden fazla sanatçı katılacak. 60 ayrı noktada etkinlikler olacak.

Meydan etkinliklerimiz olacak. Galata Kulesi meydanında Gezi Parkı’nın meydanında buralarda bizim sanatçılarımız konserler verecek. Çok yoğunluk olmayacak, aktivitelerin hepsi ücretsiz. Kapasitenin geniş olduğu yerlerde ücretsiz.

Birçok bina var. Galataport da işin içinde Galata Kulesi de Atlas Sineması da Emek sineması da işin içinde. 22 Ekim itibarıyla bir uygulama açacağız. Beyoğlu Kültür Yolu rotasındaki tüm ekinlikleri görebileceksiniz. İsterseniz size uyarı mesajları da gelecek.

Galataport'tan AKM'ye uzanan hat kültür-sanat rotası oluyor."

"TURİZMDE HEDEF 22 MİLYAR DOLAR GELİR"

Öte yandan Bakan Ersoy, turizmde hedefin 22 milyar dolar gelir olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelri kullanı:

"Turizmde hedef 22 milyar dolar gelir. Dün 130 bin turist ülkeye giriş yaptı.

Tanıtım kamunun değil, profesyonellerin işi. Pandemi döneminde en yoğun tanıtım yapan ülkeyiz. 80'den fazla ülkede dijital tanıtım yapıyoruz"