Bakan Ersoy'dan tiyatro ve sinema salonlarını ilgilendiren açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını belirtti.
Ayrıntılar geliyor...