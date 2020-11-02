Bakan Ersoy'dan tiyatro ve sinema salonlarını ilgilendiren açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...