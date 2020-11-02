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  3. Bakan Ersoy'dan tiyatro ve sinema salonlarını ilgilendiren açıklama

Bakan Ersoy'dan tiyatro ve sinema salonlarını ilgilendiren açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını belirtti.

Bakan Ersoy'dan tiyatro ve sinema salonlarını ilgilendiren açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını belirtti.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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