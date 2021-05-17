Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy paylaştı! Dimes Meyve Suyu kutusunun içinden çıkan şey herkesi şok etti!!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kişisel sosyal medya hesabından Dimes marka meyve suyundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü paylaştı. Söz konusu gönderinin ardından Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren ile görüşme gerçekleştiren Ersoy, o anları sosyal medyadan iletti.

"İNSANLARIN SAĞLIĞI İLE NASIL OYNANIYOR"

Ersoy , oğluna bir bardak Dimes marka meyve suyu verdiğini ve oğlunun "İğrenç bu anne" diyerek hemen tükürdüğünü ifade ederek, "Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum" diye kaydetti.

Günden olan paylaşımların ardından Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren, şoförünü göndererek içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırdı. Bunun üzerine Ersoy, "Kutuyu alıp içindekileri incelemek için laboratuvara götürdüler. Çıkacak tüm analiz raporlarını sizlerle paylaşacağım Bakalım neymiş o yaratık" ifadelerini kullandı.

"ZEHİRLENME RİSKİ YAŞAYACAĞIM, HİÇ SES ÇIKARMAYACAĞIM ÖYLE Mİ?"

Konunun devamına ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Ersoy, bazı takipçilerin kendisine sitem ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Benim Dimes meyve suları ile ilgili yaşadığım bu olayı yazmamdan rahatsız olanlar var. Firmaya bir düşmanlığım olduğuna kadar hayal dünyalarında senaryo üretmişler. Sadece komik. Ben bir anneyim, evladıma bu meyve suyunu içireceğim ve zehirlenme riski yaşayacağım, hiç ses çıkarmayacağım öyle mi? İşte o iş öyle olmuyor"

Aynı olayın bu zamana kadar birçok tüketicinin başına geldiğini, yüzlerce kez yaşandığını dile getiren Ersoy açıklamalarının devamında, "Önlem alınsın diye bir anne olarak yazarım, siz buna karışamazsınız. Yok bir bakan eşine yakışır mıymış da, niye yazmışım da... İyi ki yazmışım ve paylaşmışım, ki bugüne kadar yüzlerce defa bu olay yaşanmış. Onu öğrenmiş oldum bana gelen DM mesajlarından. Bu arada markanın sahibinin kendi ürünüyle ilgilendiğini, evimden ürünün alındığını ve analize gönderildiğini de yazdım. 'Sonucu bekliyorum' dedim. Ve bana verilen cevap şu; 'Saklama koşullarından kaynaklanıyor.' Ben de onlara yazdığım cevabı aynen yayınlıyorum şimdi." dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ HİÇBİR KORUYUCU KATKI KULLANILMADAN ÜRETİLMEKTEDİR"

Diren'in kendisine gönderdiği mesajı Ersoy, Instagram hesabında paylaştı. Diren, söz konusu olayın nadiren yaşandığını ifade ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Pervin Hanım. Dün ürünlerimizle ilgili sizinle iletişimde bulunmuştuk. Bugün uluslararası kabul edilen süreçler takip edilerek, laboratuvarlarımızda kalite güvence ekibi tarafından ilk inceleme tamamlandı. Çıkan değerlendirme ve ön rapor, ayrıca dışarıdan bir uzmanın da görüşüne sunuldu. Bu değerlendirmeye göre tahmin ettiğimiz gibi taşıma veya depolama koşullarında nadiren de olsa gerçekleşebilen paketin hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olduğu tespit edilmiştir. Bu konudaki detaylar raporumuzda mevcuttur. Ürünlerimiz hiçbir koruyucu katkı kullanılmadan üretilmektedir."

"BEN BU CEVABINIZDAN HİÇ TATMİN OLMADIM"

Bu yanıtın üzerine Ersoy, sorunun neden kökten çözülmediğini sorgulayarak, "Ozan Bey, dünden beri bana gelen binlerce mesaj ve binlerce DM'den anladığım kadarıyla bu durum ile birçok insan daha önce karşılaşmış ve işin tuhaf tarafı aynen bu yukarıda yazdığınız cevabı almışlar. Madem herkese sürekli bu cevabı standart veriyorsunuz, sizin Ar-Ge bölümünüz bu işi çözmek ve bu olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için neden çözüm üretmiyorlar? Ben bu cevabınızdan hiç tatmin olmadım." dedi.