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  4. Bakan Fahrettin Koca," Dünyada ilk olacak" duyurdu: İki doz BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC aşısı uygulacak

Bakan Fahrettin Koca," Dünyada ilk olacak" duyurdu: İki doz BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC aşısı uygulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz BioNTech aşısı olan kişilere hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşının uygulanacağı bir çalışma başlatacaklarını dile getirerek," mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak." dedi.

Bakan Fahrettin Koca," Dünyada ilk olacak" duyurdu: İki doz BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC aşısı uygulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, faz 3 çalışmaları devam eden inaktif temelli yerli aşı TURKOVAC hakkında konuştu.

Bakan Fahrettin Koca, Dünyada ilk olacak duyurdu: İki doz BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC aşısı uygulacak

ETİK KURUL İZİN VERDİ, ÇALIŞMA DÜNYADA İLK OLACAK

Bakan Koca, TURKOVAC aşısının BioNTech aşısı olan vatandaşlara hatırlatma dozu olarak uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca şunları dile getirdi:

"İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."

Bakan Fahrettin Koca, Dünyada ilk olacak duyurdu: İki doz BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC aşısı uygulacak

Tayfun Altuntaş
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