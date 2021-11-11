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Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzerine üçüncü doz aşılama bugün başladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası iki doz mRNA aşısı olmuş 18 yaş üstü kişilerin 6 ay sonra üçüncü doz aşı olabileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda aşı sırası gelen vatandaşlar bugünden itibaren randevu alarak hatırlatma dozlarını alabilecekler.

Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzerine üçüncü doz aşılama bugün başladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada Kovid-19 aşılarının en çok koruyucu olduğu zaman dilimlerinin  3 ila 6 ay arasında olduğunun belirlendiği ifade etti.

Bakan Koca bu kapsamda hatırlatma aşılarının yapılması gerektiğini altını çizerek, "Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzerine üçüncü doz aşılama bugün başladı!

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından iki doz mRNA tabanlı aşı olan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin aşı randevuları sisteme tanımlandı. Vatandaşlar randevu aldıktan sonra istediği aşıyı seçerek üçüncü doz aşılarını olabilecekler.

Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzerine üçüncü doz aşılama bugün başladı!

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu almak için internet sitesine https://mhrs.gov.tr/ giriş yapın. Daha sonra sisteme kayıtlı değilseniz, istenen bilgileri doldurup kayıt olun. Akabinde ise sisteme giriş yapın ve koronavirüs aşısı randevusu almak için "Aşı Randevusu Al”  seçeneğine tıklayarak size uygun randevuyu alabilirsiniz. 

MHRS sistemi için tıklayınız.

E- NABIZ, E- DEVLET AŞI RANDEVU ALMA EKRANI 2021

E Nabız sisteminden koronavirüs aşı randevusu almak için öncelikli olarak sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Sisteme kayıt olmakla zaman kaybetmek istemiyorsanız E- Devlet üzerinden giriş yaparak sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Covid- 19 aşısı seçeneğine tıklayın. 

Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Sinovac ve Biontech aşısı seçeneklerinden birini seçtikten sonra il ve ilçe seçiminin ardından hastane seçimi yapın. Ardındansa aşı için randevu saatinizi belirleyin. 

Not: Dolu randevular gri şeklinde görünmektedir.

E Nabız sistemine giriş yapmak için tıklayınız.

Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzerine üçüncü doz aşılama bugün başladı!

182 ÜZERİNDEN KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA | 182 KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı randevusu almak için telefonunuzdan 182'yi tuşlayın. Daha sonra sizlerden aşı randevusu almak için istenen tuşu tuşlayın. Akabinde ise operatörün sorduğu sorulara cevap vererek aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzerine üçüncü doz aşılama bugün başladı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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