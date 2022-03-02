Bakan Fahrettin Koca sinyali verdi! Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında kısıtlamalar ve salgının seyri masaya yatırılacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'da kameralarına karşısına geçerek açıklama yapacağını açıklamıştı.

Gözler toplantıdan alınacak kararlara çevrilirken Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının saatine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Saat 18.00’da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!"

SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu! pic.twitter.com/O9XMqQcJhq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022

"BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının bugün yapılacağını belirterek," Koronavirüs Bilim Kurulu yarın (bugün) salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullanmıştı.

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