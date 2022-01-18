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  4. Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı olmayanların oranını açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı olmayanların oranını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye yetişkin nüfus içinde aşı olmayanların oranın yüzde 8'in altında olduğunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı olmayanların oranını açıkladı!

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama çalışmaları sürüyor. 2021 yılının Ocak ayında sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan süreçte üçüncü doz aşılama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki son durumu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı olmayanların oranını açıkladı!

İŞTE AŞI OLANLARIN ORANI

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı olmayanların oranını açıkladı!

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının 17 Ocak 2022 Pazartesi gününe ilişkin Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre 1.doz aşılama oranı yüzde 92.27 olurken ikinci doz aşılama oranı yüzde 84.03 oldu. 

Birinci doz olarak 57 milyon 271 bin 832, ikinci doz 52 milyon 155 bin 792, üçüncü doz 23 milyon 573 bin 142 doz olmak üzere 139 milyon 578 bin 409 doz aşı uygulandı. 

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı olmayanların oranını açıkladı!

Tayfun Altuntaş
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