Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han gemisinden güzel haber: İlk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Yörükler-1 kuyusunda sondajına başladığını açıkladı.

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Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Ağustos Salı günü, Mersin’deki Taşucu Limanı'ndan görev yeri olan Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlanmıştı.

Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han gemisinden güzel haber: İlk sondajına başladı

Geminin son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk sondajına başladığını duyurdu.

Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han gemisinden güzel haber: İlk sondajına başladı

"KARADENİZ'İN SEVİNCİNİ BU KEZ AKDENİZ'DEKİ YENİ MÜJDELERLE YAŞATMAYA KARARLIYIZ"

Bakan Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun."

Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han gemisinden güzel haber: İlk sondajına başladı

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