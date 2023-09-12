Bakan Göktaş: “AK Parti bir icraat partisidir”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önümüzde çok önemli bir yerel seçim olduğunu hatırlatarak, "Van'da son seçimde katılım oranı yüzde 80'nin biraz altında. Sıkı çalışmalı ve "Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bakan Göktaş: “AK Parti bir icraat partisidir”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önümüzde çok önemli bir yerel seçim olduğunu hatırlatarak, "Van'da son seçimde katılım oranı yüzde 80'nin biraz altında. Sıkı çalışmalı ve "Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını herkese göstermeliyiz" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve il protokolünce karşılandı. Bakan Göktaş, buradan Van Valiliğini ziyaret etmek üzere şehir merkezine geçti. İlk olarak valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzalayan ve Vali Ozan Balcı ile makamında bir süre görüşen Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığına geçti. Burada toplanan partililere hitap eden Bakan Göktaş, Van'a ilk defa geldiğini belirterek, "Sizlerle bir arada olduğum için büyük bir memnuniyet duyuyorum. Böyle coşkulu bir teşkilatla karşılaştığım için hem gururlu hem de ayrıca mutluyum. Başkanımızı ve tüm teşkilat üyelerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Van, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Bize düşen de tarih boyunca barış ve huzur içinde nasıl yaşandıysa şimdiden sonra da aynı barışı ve huzuru sürdürmek" dedi.

AK Parti iktidarları boyunca birçok başarı elde ettiklerini dile getiren Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Türkiye, 21 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir noktaya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da birçok hizmet yaptık. Bugün zaten bazı açılışlarımızı da gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. Van depreminden sonra kısa bir sürede 32 bin TOKİ konutunu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bunlar, gerçekten partimizin yüz akı hizmetlerdir. AK Parti olarak 21 yıldır aziz milletimiz için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz. AK Parti iktidarları döneminde memleketimizin her köşesine ulaşmak için elimizden geleni yaptık. ADEM ASDEP personeli olmasa bile bizim teşkilatlarımız gece gündüz yorulmadan durmadan hiç of demeden çalışmaya devam etti ve hizmetleri gerekli yerlere götürdü. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Van'da farklı başlıklarda da çalıştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "7 tane sosyal hizmet merkezimiz (SHM) var. Aile sosyal destek programı (ASDEP) personelimiz var. Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinden faydalanan depremzedelerimiz var. Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlarımızla da birlikte 45 bin vatandaşımız yararlandı. Van'da 14 çocuk evimiz var. Toplam kapasitemiz 82, bu evlerimizde de 73 çocuğumuz kalıyor. 1 çocuk evleri sitemiz var. Çocuklarımız için 2012 yılından bugüne kadar 250 milyon liranın üzerinde harcama yapmışız. Sosyal Ekonomik Destek (SED) Programı bünyesinde ailesinin yanında destek verilen çocuk sayımız 4 bin 553. Bakanlığımıza bağlı 60 kapasiteli bakım ve rehabilitasyon merkezimiz var. 356 kapasiteli 2 özel engelli bakım merkezimiz var. Ayrıca bakanlığımıza bağlı, 1 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 33 yaşlımıza hizmet sunuyoruz. Van'da, 79,5 milyon liralık yatırım çalışması devam ediyor. Tamamlanan proje tutarı 16,7 milyon lira. Kasım ayı içerisinde Özalp ilçesinde sosyal hizmet merkezimizin açılışı olacak. Onun müjdesini vereyim. Başkale ilçesinde belediye tarafından bakanlığımıza tahsis edilen bina sosyal hizmet merkezi olarak kullanılacak. Sosyal hizmet kampüsü olarak Türkiye'de ikinci olacak Van Sosyal Hizmet Kampüsü, 67 bin 961 metrekarelik alan üzerinde temelini bugün atacağız" diye konuştu.

AK Parti'nin bir icraat ve hizmet partisi olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Kovid gibi küresel bir sorunun bütün ekonomileri yerle bir ettiği bir dönemden sonra "Asrın Felaketi'ni maalesef yaşadık. Allah bir daha bizleri böyle acılarla imtihan etmesin. Depremin ne olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Deprem sonrası da tüm kurumlarımız personellerimizle gece gündüz canla başla çalıştı, çalışmaya devam etti. Depremden zarar gören bütün illerimizin yaralarını en hızlı şekilde sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Böylesine zor bir dönemden geçtiğimiz seçimlerde teşkilatımız büyük bir özveriyle çalıştı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızı bir kere daha hak ettiği yerde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bunda her bir teşkilat mensubumuzun emeği çok fazla. Şimdi önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Van'da son seçimde, katılım oranı yüzde 80'nin biraz altında. Katılım oranını artırmalıyız. Gece gündüz durmadan yorulmadan çalışmaya devam edelim. Oy oranımızı artırmak için ulaşabildiğimiz herkese ulaşmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız. Geçmişte daha yüksek oylar aldık. Yine alabiliriz. Gereken tek şey, ayrı gayrı demeden, çok sıkı bir saha çalışması yapmak. Sıkı çalışmalı ve "Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını herkese göstermeliyiz. Van'a geldiğimde şunu fark ettim. Teşkilat uyum içerisinde çalışıyor. Her biriniz birbirinize saygı, sevgi ve huzur içerisinde çalışıyorsunuz. Halkımız bize güveniyor. Bu güvenin boşa olmadığını gösterelim. Ekmeğimizin, tuzumuzun ortak olduğunu gösterelim. Kaderimizin ortak olduğunu gösterelim. Elini sıktığımız, evine gittiğimiz, iş yerinde ziyaret ettiğimiz her vatandaşımıza, zorlukları beraber aşacağımızı gösterelim. Milletimizin tek isteği var. AK Parti teşkilatımızı sahada görmek. Yanında görmek. Komşularımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın ellerini samimiyetle tutalım. Gözlerinin içine samimiyetle bakalım. Hizmetlerimizi, yaptıklarımızı çok iyi anlatmamız lazım. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde gösterdiğimiz başarıyı inşallah yerel seçimlerde de gösterelim. Biz birbirimize yakın olursak, seçmen de bize yakın olur. Tüm teşkilatımız, her bir teşkilat mensubumuz el ele, gönül gönüle seçmene gidelim. Bugün yaptığımız gibi önümüzdeki süreçte de küskünlükleri, kırgınları bir kenara bırakalım bir dava ile aynı çatı altında el ele yürümeye devam edelim. Bize yakışan bir kardeşlik dayanışmasıdır. Hepinizi sevgiyle selamlıyor; Van için, Türkiye için, AK Parti için verdiğiniz tüm emekler için Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş: “AK Parti bir icraat partisidir”

Bakan Göktaş: “AK Parti bir icraat partisidir”

Bakan Göktaş: “AK Parti bir icraat partisidir”

Bakan Göktaş: “AK Parti bir icraat partisidir”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Son Haberler
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? Sezgin Tanrıkulu ne söyledi? Sezgin Tanrıkulu'na neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? Sezgin Tanrıkulu ne söyledi? Sezgin Tanrıkulu'na neden soruşturma başlatıldı?
Bakan Göktaş: “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyoruz”
Bakan Göktaş: “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyoruz”
Tokat’ta 480 dönüm alan imara açıldı
Tokat’ta 480 dönüm alan imara açıldı
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!