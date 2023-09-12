Bakan Göktaş: “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülke genelinde bu yıl 610 aile destek merkezi için 1.3 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyoruz" dedi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Göktaş, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde 13 ilçede yapımı tamamlanan 100 aile destek merkezinin toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, bakanlık olarak kadınlarla ilgili hizmetlerin temel amacının, kadınların güçlendirilmesi, kadının toplum içinde statüsünün iyileştirilmesi olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, "Toplumsal hayatta kadınların hak ettikleri refah seviyelerine ulaşmalarını sağlamak bizim temel görevlerimizden. Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkündür. Artık kadınlar, karar alma süreçlerinden akademik alanlara, siyasetten spor dünyasına kadar birçok alanda daha belirgin bir rol oynuyor. Kendi yeteneklerini değerlendirmeyi öğrenen kadınlar büyük başarı hikayelerinin de kahramanları oluyorlar. Çalışma hayatıyla birlikte, kadınların sosyal hayata katılımı ve sosyalleşme konularında sunduğumuz hizmetleri çok önemsiyoruz. Bugün, açılışlarını gerçekleştireceğimiz aile destek merkezlerimiz (ADEM) bu açıdan çok kıymetli. ADEM'ler eğitimden sosyal etkinliklere, kültürel faaliyetlerden spora kadar sosyalleşme açısından büyük bir fırsat sunuyor. ADEM'lerde; aile içi iletişim, bebek bakımı gibi sosyal konuları ele alan kurslar veriyoruz. Aynı zamanda kültürel becerilerini geliştirmek isteyen kadınlar için bağlama, gitar, ebru, boyama gibi kurslar da düzenliyoruz. Mesleki alanda kendilerini geliştirmek isteyen kadınlara aşçılık, pastacılık, kuaförlük gibi mesleki beceriler kazandıracak kurslar sunuyoruz. Ayrıca sporu teşvik eden ADEM projeleri ile sportif aktivite imkanı sunuyoruz" dedi.

Ülke genelinde bu yıl 610 aile destek merkezi için 1.3 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Türkiye Yüzyılı ülkemizin her köşesinin kalkındığı, hizmetlere ulaştığı bir yüzyıl olacak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımız için sunduğumuz sosyal yardım ve hizmetlerin kapsamını sürekli olarak genişletmeye devam ediyoruz. Toplumun refahını artırmaya ve vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmaya kararlıyız. Bugün 13 ilçede açacağımız 100 aile destek merkezimizin Van'a büyük bir değer katacağına inanıyorum. Bu güzel hizmetin Van'a ve tüm memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile kurum amirlerinin de katıldığı program, açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)