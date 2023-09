Bakan Göktaş: “Hizmetlerimizi toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı hedefliyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hizmetleri toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Özel bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylerin bakımlarını, sadece ailelerinin sorumluluğuna bırakmıyoruz" dedi.

Edremit ilçesinde inşa edilecek sosyal hizmet kampüsünün temel atma törenine katılan Bakan Göktaş, bugün Van'da pek çok ziyaretler ve açılışlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bereket yağıyor, bugün inşallah hizmetlerimizin de bereketidir. Sosyal Hizmet Kampüsümüzün temel atma töreni için bir arada bulunuyoruz. Van, Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biridir. Bu güzel şehrimiz için hükümet ve bakanlık olarak çok özenli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Özellikle 2011 yılında yaşanan depremden sonra, Van'ın yeniden güçlenmesi adına hükümetimiz çok çaba sarf etti. Çok şükür çalışmalar meyvesini veriyor ve Van'ın da refah düzeyi yükseliyor. Ben ilk defa geldim Van'a. Bu güzel şehrin ne kadar kalkındığını burada gururla takip ettim. Gittiğim her yerde de bu güzel şehri anlatmaya devam edeceğiz. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın bize ulaşmasını beklemeden ihtiyaçlarını tespit ediyor, hızla harekete geçiyoruz. Hizmetlerimizi toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda dezavantajlı gruplar için yeni hizmet modelleri belirliyoruz. Özel bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylerin bakımlarını, sadece ailelerinin sorumluluğuna bırakmıyoruz. Bu sosyal hizmet şehri de o yüzden çok kıymetli. Engelleri ortadan kaldırmaya yönelik bir takım çalışmalar yürütülecek. Onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bir takım çalışmalar yürütülecek. Evde bakım hizmetlerimiz ve gerekli durumlarda maddi desteklerimiz ile her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kendimizi bütün vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu ve toplumsal katılımı konusunda sorumlu görüyoruz. Bu anlamda Van ilimiz için de bugün özel bir yapının temellerini atıyoruz. Van Sosyal Hizmet Kampüsümüz, toplam 67 bin 961 metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Bunun içerisinde aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon idari binası, çocuk evleri ve spor kompleksleri, konaklama binaları gibi bölümler yer alıyor. 3 bin 900 metrekarelik bir yapı olarak planlandı. Merkez içerisinde konferans salonu, fizik tedavi odası, oyun odaları gibi pek çok imkanları da barındıracak. Elbette çocuklarımızı da unutmadık, bu güzel sosyal hizmet şehrimizde. Onlar için de etkinlik alanlarına yer verdik. Çünkü mutlu çocuklar, mutlu anneler, mutlu aileleri inşa etmek için her bireyi düşünerek oluşturulan bir kampüs burası. Çocuk evlerimizin dışında müstakil bir spor alanı da olacak. Yüzme havuzu da mevcut olacak. Bütün detaylarıyla tasarlanan bu sosyal hizmet kampüsümüzün bütün vatandaşlarımıza yeni bir nefes olacağına inanıyorum. Çok çeşitli faaliyet alanlarını kapsayan kampüsümüzde ağırladığımız misafirlerimiz için özel bir yaşam alanı sunuyoruz. Yapımına başlanan sosyal hizmet kampüsümüzün Vanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve kurum amirlerinin de katılımıyla sosyal hizmet kampüsünün temeli törenle atıldı.

Törenin ardından Bakan Göktaş, beraberindekilerle Edremit Sahil Aile Destek Merkezi ve Van Kadın Sanatçılar Sergisini ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)