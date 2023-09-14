Bakan Göktaş: “Toplam 2.8 milyar Türk Lirası Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2.8 milyar Türk Lirası Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bakan Göktaş: “Toplam 2.8 milyar Türk Lirası Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2.8 milyar Türk Lirası Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirtti. Evde Bakım Yardımı çerçevesinde hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 566 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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