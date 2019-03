Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadın birey olduğu için haklara doğuştan sahiptir ve kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyorum. Kadın arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür. Kadına verilen bu anlamdaki bir takım haklar onlara sanki lütufmuş gibi, ikrammış gibi değil, kadının zaten gücü hukukun kendisinden gelmekte, adaletin kendisinden gelmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bakanlığının kadın personeline ve kadın basın mensuplarına karanfil ve hediye dağıtarak Kadınlar Günü'nü kutladı. Ardından bir açıklama yapan Bakan Gül, "Dünya Kadınlar Günü sadece bir gün için değil, her zaman kutlanması, her zaman bu bilincin artarak devam etmesi gereken bir gün. Kadınların hem sosyal hayatta hem kamusal hayatta toplumun her alanında hiçbir şekilde cinsiyet ayrımına ya da farklı bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın eşit bir şekilde toplumun her kesiminde yer almasını savunuyoruz. Bu konuda çok önemli gelişmeler olmakla birlikte kadına yönelik bir nefret dilinin, kadına yönelik cinsel istismarın, şiddetin asla istismarların asla kabulü mümkün değil. Bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz. Yaklaşımımız bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

"Kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, hukukun olduğuna inanıyorum"

Bu konuda yargının da çok özel bir gayret göstererek bu hususta kadının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Gül, "Mağdurun yanında olmuştur, haksızlığa, şiddete uğrayan, istismara uğrayan kadının yanında olmuştur ama elbette sadece yargı değil toplumun her kesiminde ve her alanında bu konuda özel bir duyarlılığa ihtiyaç vardır. Eğitimden aileye, yargıdan medyaya toplumun her kesiminde ve toplumun her kesiminin bu konuya duyarlı olmasıyla elbette sorunlar daha minimum düzeye inecektir. Bu konuda kadınlara verilen haklar bir lütuf değildir. Kadın birey olduğu için haklara doğuştan sahiptir ve kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyorum. Kadın arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür. Çünkü kadın toplumun eşit ve güçlü bir bireyi olarak toplumun her alanında güçlü bir şekilde katılım sağlayan toplumun en önemli değerlerindendir. Bu nedenle kadına verilen bu anlamdaki bir takım haklar onlara sanki lütufmuş gibi, ikrammış gibi değil, kadının zaten gücü hukukun kendisinden gelmekte, adaletin kendisinden gelmektedir" şeklinde konuştu.

"Şiddetin, istismarın, nefret dilinin olmadığı ve kadının daha da güçlü olduğu toplumun her kesiminde bir gün için milat olmasını temenni ediyorum"

Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz daha güçlü bir şekilde arkasında hiçbir konuda ayrıca bir erkek ya da farklı bir sınıfın desteği olmaksızın, arkasında hukukun ve adaletin daha güçlü bir şekilde durduğu ve daha güçlü kadınlarımızın toplumun her kesiminde kendini var ettiği günleri, hukuk ve adaletle güçlü önümüzdeki günleri arzuluyoruz. Temennimiz de bu yöndedir. İnşallah bu yönde hepimiz de çabamızı ortaya koyacağız. Ben şiddetin, istismarın, nefret dilinin olmadığı ve kadının daha da güçlü olduğu toplumun her kesiminde bir gün için milat olmasını temenni ediyorum."

Bakan Gül, Bakanlık personeline rahatsız eden çalışma koşulu, çalışma ortamı olduğunda her zaman kendisine ve özel kalemine ulaşabileceklerini ifade etti. Konuşmasının ardından Bakan Gül, Adalet Bakanlığının kadın personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA