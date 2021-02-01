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Bakan Gül: Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı "yeni anayasa için harekete geçebiliriz" açıklaması ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Gül: Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için harekete geçebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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