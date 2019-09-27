Bakan Gül: Dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız (3) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında, seken kurşunla hayatını kaybeden katip Musa Can'ın Eskiizmir semtindeki evine giderek, ailesini ziyaret etti.

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ŞEHİT CAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında, seken kurşunla hayatını kaybeden katip Musa Can'ın Eskiizmir semtindeki evine giderek, ailesini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Gül, İzmir'den ayrıldı. DHA



