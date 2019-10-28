Bakan Gül'den '29 Ekim' mesajı

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı mesajda, "Bugün bizlere düşen, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" için yayımladığı mesajda, "Milletimiz, tarihin en şanlı istiklal mücadelesini vermiş, yediden yetmişe bütün halkın katılımıyla azim, irade, inanç ve kararlılık ile kurtuluşun ve kuruluşun en büyük zaferini Cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bundan 96 yıl önce Anadolu topraklarına; vatan, istiklal, hürriyet ve adalet, birlik ve beraberlik mührünü vuran milletimiz; yönetimini "milli irade" üzerine bina etmiştir. Bu aziz millet istiklal ve istikbalimizi tehlikeye düşürecek hiçbir ihanete, hiçbir girişime yol ve geçit vermeyeceğini, tarihte olduğu gibi, 15 Temmuz'da da göstermiştir. Yine sınır güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile darbe vurulmuş, ülkemizin, milletimizin ve bölgenin barışı için önemli sonuçlar alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DÜNYANIN YÜKSELEN GÜÇLERİ ARASINDA YER ALMAKTADIR'

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kast eden hiçbir darbe teşebbüsü veya terör faaliyeti asla hedefine ulaşamayacaktır" diyen Bakan Gül, mesajına şöyle devam etti:

"Bugün bizlere düşen, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla Türkiye, dünyanın yükselen güçleri arasında yer almaktadır. Son 17 yıldır demokrasiden özgürlüklere, ticaretten yatırımlara, sağlıktan dış politikaya kadar tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz tarihi reformlarımız, ülkemizi "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma" irademizin en açık ispatıdır. Hukukun üstünlüğünün, demokrasimizin ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi reformlarımızın temel hedeflerini oluşturmaktadır."

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2019-2023 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji'yle Türkiye'nin demokrasisini daha da güçlendirmeye, hak ve özgürlükleri geliştirmeye ve genişletmeye dair iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracağını belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA