İstanbul-1 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Bakan Gül’den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepki
Video Gündem'indeki Haberler
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR

Bakan Gül’den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.

Bakan Gül’den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti et ve tırnak gibidir. Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkünün yanında durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT