Bakan Gül’den OSB’ye hayırlı olsun ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek'i ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Vali Davut Gül, Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ahmet Uzer ve M. Sait Kirazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek'e "Hayırlı olsun" dileklerini ileterek başarılar dileyen Bakan Gül, Organize Sanayi'nin ülke ekonomisinin can damarlarından biri olduğunu söyledi. Her zaman sanayicinin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Gül, hükumet olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın önündeki engelleri kaldırmaya, sanayicilerin önünü açmaya devam edeceklerini ifade etti.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de ziyaret sırasında Bakan Gül ve beraberindekilere sanayinin genel durumu ile ilgili bilgi verdikten sonra OSB'nin yürüttüğü projeleri anlattı. Cengiz Şimşek, Organize Sanayi Bölgesi'nde standartları yükselterek yatırımları teşvik edecek projelere ağırlık verdiklerini ifade etti. OSB Başkanı Şimşek, çalışmalarla ilgili, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak 150 bine yaklaşan hareketli nüfusuyla bir çok ilden daha fazla nüfusa sahibiz. Temel amacımız Valiliğimiz, belediyelerimiz, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız ve derneklerimizle birlikte OSB'nin yaşam standartlarını yükselterek, cazibe merkezi haline getirmektir. Böylece daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracata ortam hazırlamaktır. Büyükşehir Belediyemizin Gaziray ve Kuzey Şehir gibi OSB ile ilgili önemli projeleri var. OSB'nin ulaşım ve konut sorunu çözülüyor. Diğer taraftan OSB içerisinden geçen otoyoldan bölgemize bağlantılar açarak, ulaşımı kolaylaştırma çalışmaları sürüyor. Yine OSB içerisine demiryolu lojistiği yaptık. Limanla bağlantı sağladık. Ayrıca, önümüzdeki dönemde OSB'de gerek bölgemize gelecek misafirler gerekse de çalışanlarımız için sosyal ve sportif alanlar yaparak, burada yaşam koşullarını iyileştirmek istiyoruz. Çalışmalarımızda bizlere destek olan tüm Bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Cengiz Şimşek'in konuşmasının ardından Bakan Gül de, "Gaziantepli sanayicilerin başarıları ile gurur duyuyoruz. Taş taş üstüne koyan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyoruz. Hükumet olarak sanayicilerimizin sorunlarını çözmek için gerekli düzenlemeleri yapmaya, destekleri vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA