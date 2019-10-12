Bakan Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatını yakından inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi.

Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor." dedi. Akar, "(Barış Pınarı Harekatı) Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." diye konuştu.