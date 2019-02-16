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Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlere ayrı ayrı görüştü.

Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlere ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar "Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır." dedi. 

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