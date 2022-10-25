Bakan Hulusi Akar'dan kimyasal silah yalanına ağır tepki: "Bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Hulusi Akar, önemli açıklamalarda bulundu.

KİMYASAL SİLAH YALANI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "kimyasal silah" kullandığı yönündeki iddialara ilişkin konuşan Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

"Bu tür iftiralar neden atılıyor?" soruna yanıt veren Bakan Akar, bu kişilerin amaçlarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısını karalamak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

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"Bunu o iftiraları atanlara sorun. Aslında maksatları, niyetleri ortada; ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle, ne ahlaki ne hukuki ne insani değerlere uyacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz."

"MEHMETÇİK HİÇBİR ÜLKE ORDUSUNUN GÖSTERMEDİĞİ DUYARLILIĞA SAHİP"

Söz konusu söylemi "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak niteleyen Bakan Akar, "Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz." dedi.

"ŞU ANA KADAR DA SİYASİ PARTİLER, KURULUŞLAR CİDDİ ŞEKİLDE BU İDDİALARI LANETLEDİLER"

Kimyasal silah kullanımının asla söz konusu olmadığını vurgulayan Akar, siyasi partilerin bu iddiaları lanetlediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler."

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın perşembe günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret hakkında değerlendirmede bulunan Akar, bu ziyaretin yıllar sonra olacağına dikkat çekerek, "Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor, bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZAYACAK MI?

Türkiye'nin küresel gıda krizinin çözümüne yönelik devreye girerek oluşumunda büyük rol oynadığı tahıl koridoruna ilişkin anlaşmanın geçerliliğinin 19 Kasım'da dolacağının hatırlatılması üzerine Akar, "İstanbul'da faaliyetini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezinde arkadaşlarımız, taraflar yoğun şekilde çalışıyor. Tahılın sevkiyatı için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bizim başından beri amacımız belli; gıda krizinin önüne geçilsin, aç insan kalmasın, siyasi istikrar bozulmasın. Bunun için çalışıyoruz. Biz tabii ki bu anlaşmanın devamından, uygulamanın sürmesinden yanayız. Hatta Rus limanlarındaki tahılın taşınmasına yönelik de neler yapılabileceğinin araştırılmasının gayreti içindeyiz." açıklamasında bulundu.