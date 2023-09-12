Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin istihdamını hedefleyen "İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası" töreninde, "Gerçekleştireceğimiz kampanyamız için yola çıkacak tırımız ile ulaşılması zor gençlerimize de ulaşıp onlarla temasa geçmeyi ve onlara, yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Teknik Destek Projesi" kapsamında, gençlere istihdam sağlamayı amaçlayan "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırı uğurlama töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşti. Tören kapsamında uğurlanan tır, 12 Eylül ile 25 Ekim 2023 tarihleri arasında Mardin, Van, Erzurum, Rize, İzmir, Edirne, Bursa, Eskişehir, Afyon, Konya, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Sivas ve Samsun olmak üzere toplam 15 ili ziyaret edecek. Tanıtım tırı, uğradığı illerde işsiz gençlerle bir araya gelerek, 15 ile 29 yaş arası gençlerin istihdam edilmesine katkı sağlayacak.

Törende bir açılış konuşması yapan Işıkhan, 2021 yılı Aralık ayı itibariyle başlayan ve kısaca NEET PRO olarak adlandırılan projenin yaklaşık 2 yıldır faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, "Sayın Genel Müdürümüzün de konuşmalarında ifade ettiği gibi, bu proje ile eğitimde de istihdamda da yer almayan 15-29 yaş aralığındaki gençlerimize, iş arama süreçlerinde daha kapsamlı ve bireysel ihtiyaçlara duyarlı bir yaklaşımla destek olmayı hedefliyoruz. Beşerî sermayelerini geliştirememeleri nedeniyle eğitim ve istihdamdan kopan genç nüfusu tanımlamak için kullanılan NEET kavramı uluslararası boyutta önemi giderek artan bir sorun haline dönüşmüştür" diye konuştu.

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"İŞKUR vasıtasıyla sürdürdüğümüz çok önemli projeler var"

Bugün dünyada genç nüfus 2 milyara yaklaştığını dile getiren Işıkhan, bunun yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa ölçeğinde bakıldığında en genç nüfusa sahip ülke olduğunu belirterek, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla aralıksız sürdürdüğümüz Aktif İşgücü Programlarımız başta olmak üzere çok önemli proje başlıkları var. Bunları sizlerle gururla paylaşmak istiyorum. İŞKUR aracılığıyla kalfa programı, Staj Portalı, İŞKUR Kampüste, Kariyer Günleri ve Sanal İstihdam Fuarları gibi yelpazede İŞKUR'umuz genç nüfusa önemli hizmetler sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Önceki yıllarda yüzde 25-26 olan NEET oranı yüzde 20,8 olarak açıklandı"

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere (NEET) yönelik daha özel tedbirler almanın, İŞKUR için önemli bir politika alanı ve bir zorunluluk haline geldiğini gördüklerinin de altını çizen Işıkhan, "TÜİK'in 2'nci çeyreklik verisine göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere, yani NEET'lerin oranı yüzde 20,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran bizim için çok önemli. Önceki yıllarda yüzde 25, yüzde 26'lar olan NEET oranı, gerçekleştirdiğimiz istihdam programlarıyla, İŞKUR'umuzun öncülüğünde gittikçe düştüğüne tanık olmaktayız. NEET'lerin büyük bir kısmı ulaşılması zor gruplar olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle geçen hafta yayınladığımız Orta Vadeli Programımıza da özellikle ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimiz ile ilgili hedefler ve yol haritaları koyduk" dedi.

"Tırımız ile ulaşılması zor gençlerimize de ulaşıp yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz"

Orta Vadeli Program kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, NEET'lerin istihdam piyasalarına katılmasına yönelik çok önemli sorumlulukların verildiğini de belirten Bakan Işıkhan, "Öncelikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetler yaygınlaştırılacaktır. Bu sebeple bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kampanyamız için yola çıkacak tırımız ile ulaşılması zor gençlerimize de ulaşıp onlarla temasa geçmeyi ve onlara, yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz. Bugün gençlerimizin geleceğini inşa etmesine yardımcı olacak bu kampanyanın açılışını gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyor, bu vesileyle buradan tüm genç kardeşlerime, "İŞKUR Yol Arkadaşın hep yanında olacak" diyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İş arayan ve NEET kapsamında olan gençlerimize zaruri giderlerini karşılamaları için iş arama yardımları yapmaya başladık"

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ise genç işsizliğin sadece Türkiye'nin değil bütün dünya ülkelerinin ana gündemi olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'nin destekleriyle anlamlı bir proje başlattık. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin iş gücü piyasasına destek projesi kapsamında 2021 yılının başından itibaren adımlar atmaya başladık. Geldiğimiz noktada ağustos ayı itibarıyla bu programın hibe bileşenini devreye aldık. NEET'ler tüm dünyada ulaşılması zor kesimler ve onlara yönelik özel önemlerin alınması gerekiyor. Bu çerçevede biz de NEET'lerin profilini ortaya çıkardık. Bunun haricinde Avrupa'da da uygulanan fakat daha önce ülkemizde uygulanmamış yeni modelleri devreye sokamaya başladık. İş arayan ve NEET kapsamında olan gençlerimize zaruri giderlerini karşılamaları için iş arama yardımları yapmaya başladık" açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından İŞKUR Yol Arkadaşım kampanya tırında incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, daha sonra tırda fotoğraf çektirdi. Bakan Işıkhan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger'in tırın arkasında yer alan bölümü imzalamasının ardından tören sona erdi. İŞKUR Yol Arkadaşım tanıtım tırı, her ilde toplam 2 gün kalacak ve sıra iş ve meslek danışmanları, İŞKUR'un hizmetlerini tanıtarak kariyer süreçlerinde gençlere destek olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)