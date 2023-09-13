Bakan Kacır, Güney Kore’de yatırımcılar ile buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de yatırımcılar ile buluştu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bakan Kacır, Güney Kore’de yatırımcılar ile buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de yatırımcılar ile buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Güney Kore'de katıldığım Dünya Bilgi Forumu toplantılarında Türkiye'mizin "Milli Teknoloji Hamlesi" ile teknolojik dönüşümünü anlattım" ifadelerine yer verdi.

Invest in Turkey'in düzenlediği resepsiyona katılan Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda, "Invest in Turkey tarafından yatırımcılara yönelik düzenlenen resepsiyonda, Koreli yatırımcıları ülkemize davet ettim. Türkiye'nin nitelikli ve genç insan kaynağı, sanayi sektörleri değer zincirlerinde sahip olduğu konumu, planlı sanayi altyapıları, lojistik avantajlar ve uluslararası anlaşmalar sayesinde sunduğu ihracat fırsatları, 85 milyon nüfusu ve 60 milyondan fazla yabancı ziyaretçisiyle büyük ölçekli iç pazarı, sahip olduğu doğal kaynakları ve güçlü Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi yatırımcılar için eşsiz olanaklar sunuyor. Birlikte büyük işlere imza atabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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