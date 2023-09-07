Bakan Kacır: “(OVP) 30 politika ve tedbirin 24’ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgili”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Burada da ilk başlık büyüme. Büyüme başlığındaki 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgili" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Orta Vadeli Program (OVP) tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"30 politika ve tedbirin 24'ü Sanayi ve Teknoloji Alanı ile ilgili"

"Enflasyonla mücadeleyle birlikte büyümeyi nasıl gerçekleştirilecek?" sorusunu cevaplayan Kacır, "Malumunuz orta vadeli planın önemli bir unsuru da politika ve eylemler bölümü. Yani rakamsal faslın sonrasında esasen nasıl gerçekleştirmeye gayret edeceğimize dönük oldukça çerçeveli bir plan ortaya konulmuş oldu. Burada da ilk başlık büyüme. Ben az önce de kontrol ettim, büyüme başlığındaki 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgili" diye konuştu.

Türkye'nin büyümesinde çeşitli faktörlerin rol oynayacağına dikkati çeken Kacır, "Yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesinden sanayi alanlarının lojistik bağlantılarını güçlendirilmesine, büyük ölçekli şirketlerin ve ana sanayinin tedarik zincirlerine KOBİ'lerin eklemlenmesinin desteklenmesine, girişim ekosisteminin güçlendirilmesine, proje bazlı devlet desteklerinin teknoloji olarak sanayi hamlesi programlarının etkin şekilde kullanılmasına, AR-GE faaliyetlerine kadar, ayrıca diğer yatırım ortamı ve dijital dönüşüm başlıklarında da pek çok unsura kadar büyümeyi nerede tarif ettiğimizi hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

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Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise OVP'de yeniliklerin yapıldığını hatırlatarak, "Aslında OVP'de bir yenilik yaptık. Depremle ilgili olarak harcamaları hem mal hizmeti de hem yatırımlarda hem transferlerde ayrı bir sütun ayrı bir rakam olarak ifade ettik. Dolayısıyla bunun kalıcı değil, geçici bir harcama türü olduğunu, dolayısıyla mali disiplinin bu anlamda kriterlere uygun olarak sürdürüleceğine ilişkin bir altlık oluşmuş oldu, kamuoyunun bunu rahat izleyebilmesi adına" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)