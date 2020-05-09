Bakan Karaismailoğlu açıkladı: ''Ankara-İstanbul arası 14 dakika olacak''
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılı itibarıyla demir yolunun payını yolcu taşımacılığında yüzde 4'e, yük taşımacılığında yüzde 10'lara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
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09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:07
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