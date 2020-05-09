  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Bakan Karaismailoğlu açıkladı: ''Ankara-İstanbul arası 14 dakika olacak''

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: ''Ankara-İstanbul arası 14 dakika olacak''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılı itibarıyla demir yolunun payını yolcu taşımacılığında yüzde 4'e, yük taşımacılığında yüzde 10'lara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Elazığ'da karga ''Anne'' dedi! Sesi duyanlar kulaklarına inanamadıElazığ'da karga ''Anne'' dedi! Sesi duyanlar kulaklarına inanamadı

Sevda Noyan'dan komşularına tehditkâr sözler: ''Bizim aile 50 kişiyi götürür''Sevda Noyan'dan komşularına tehditkâr sözler: ''Bizim aile 50 kişiyi götürür''

Kocaeli'nde tekstil fabrikasında yangın!Kocaeli'nde tekstil fabrikasında yangın!

Bursa'da çocuklar arasında taşlı sopalı kavga! 4 yaralıBursa'da çocuklar arasında taşlı sopalı kavga! 4 yaralı

 

09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:07

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Elazığ'da karga ''Anne'' dedi! Sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
Elazığ'da karga ''Anne'' dedi! Sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
Sevda Noyan'dan komşularına tehditkâr sözler: ''Bizim aile 50 kişiyi götürür''
Sevda Noyan'dan komşularına tehditkâr sözler: ''Bizim aile 50 kişiyi götürür''
Avcılar'da intihar olayı! Emekli polis memuru silahla yaşamına son verdi
Avcılar'da intihar olayı! Emekli polis memuru silahla yaşamına son verdi
Kocaeli'nde tekstil fabrikasında yangın!
Kocaeli'nde tekstil fabrikasında yangın!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşamdan beri denetimler sürüyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşamdan beri denetimler sürüyor!
Güniz Akkuş'tan Sedat Peker'e sert sözler: ''Delikanlı gibi karşıma çık''
Güniz Akkuş'tan Sedat Peker'e sert sözler: ''Delikanlı gibi karşıma çık''
Bursa'da çocuklar arasında taşlı sopalı kavga! 4 yaralı
Bursa'da çocuklar arasında taşlı sopalı kavga! 4 yaralı
Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş açıkladı! Kapalıçarşı 1 Haziran’da açılıyor
Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş açıkladı! Kapalıçarşı 1 Haziran’da açılıyor
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme gönderildi!
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme gönderildi!
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa ettiğini açıkladı!
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa ettiğini açıkladı!