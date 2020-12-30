Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağızNecmeddin Okyay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eserleri hangileridir?İbrahim Tenekeci kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri hangileridir?Şüpheli ölüm! Tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulunduDerviş Zaim kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Filmleri hangileridir?Çılgın sayısal loto sonuçları 30 Aralık 2020 ÇarşambaŞans Topu çekiliş sonuçları 30 Aralık 2020 | Milli Piyango İdaresiSüper Kupa'nın tarihi belli oldu!Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYINİsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

Ayrıntıalr geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT