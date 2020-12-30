Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.
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