Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

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