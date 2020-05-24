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  3. Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şantiyeler yaz boyunca koronavirüs önlemleri ile çalışacak

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şantiyeler yaz boyunca koronavirüs önlemleri ile çalışacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı şantiyelerin yaz boyunca koronavirüs önlemleri ile çalışacağını belirtip “Şantiyelerimizde uyguladığımız Kovid-19 önlemlerinde gevşeme olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şantiyeler yaz boyunca koronavirüs önlemleri ile çalışacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile milli mücadelenin sürdüğü bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce şantiyenin durmaksızın çalıştığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin Bilim Kurulu ile işbirliği içerisinde yürütüldüğünü ifade ettti.

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Gece Editörü

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